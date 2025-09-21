Телеведущая также рассказала, принимает ли неновые детские вещи от знакомых.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно засветила своего 3-месячного сына, рассказала о покупках для ребенка. В частности, звезда призналась, покупает ли дорогие вещи малышу.

Леся отметила, что может принять подержанные вещи для сына от знакомых или родных, и не видит в этом ничего плохого.

"Если знакомые и близкие приносят детские вещи, которые уже использовались, то я с удовольствием их принимаю. Понимаю потребности ребенка в маленьком возрасте. Все очень быстро меняется. Если есть возможность, можно сразу покупать серебряную посуду, золотые бутылочки - у каждого свои прихоти, и каждый папа или мама делают так, как считают нужным", - рассказала Никитюк в интервью NV.

Телеведущая подчеркнула, что сама не покупает дорогие вещи сыну. Однако, если получит их в подарок, то будет использовать.

"Если нам кто-то подарит золотую соску, мы будем ею пользоваться. Но так, чтобы я ее покупала, то нет", - отметила звездная мама.

К слову, Никитюк долгое время скрывала свою беременность и не отвечала на слухи по этой теме. А 15 июня родила первенца от военнослужащего Дмитрия Бабчука. Имя сына пара тщательно скрывает.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, как часто видится с женихом-военным.

