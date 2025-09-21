Он также высказался об уходе от российских стриминговых платформ.

Украинский певец и музыкант Иван Дорн заявил, что продолжает петь на русском языке и не имеет планов отказываться от него.

В интервью российскому Republic-Weekly он рассказал, что сейчас живет в Париже и готовится выпустить альбом "Dorndom", выпуск которого отложил из-за начала полномасштабной войны России против Украины. Дорн отметил, что таким образом закроет гештальт:

"Но я на русском не переставал петь и не собираюсь пока что. У меня есть альтер эго, амплуа, в котором я выступаю на любых языках. Полуанонимный проект, в его рамках я особо не показываю даже свое лицо. Есть же предвзятость, ко мне разное отношение людей. Поэтому я решил: пусть музыка говорит сама за себя. В то же время моя русскоязычная история не заканчивалась, Иван Дорн по-прежнему поет на русском. Другое дело, что за русский язык сегодня надо оправдываться".

Также певец говорит, что не полностью согласен с решением украинских музыкантов уйти из российских стриминговых платформ, поскольку верит в "мягкую силу" музыки.

"Мне кажется, что деньги и так платятся за платформы. Есть там наши песни или нет, роли не играет. Возможно, я ошибаюсь. Пусть бы лучше наша культура разбавляла российскую пропаганду, ведь музыка так или иначе все равно сила. Она, конечно, очень мягкая сила. И по сравнению с пулями почти незаметна. Мне кажется, что люди, если бы слышали наши песни, они как минимум точно понимали бы разницу между нашей богатой украинской культурой и той ложью, что им рассказывают по телевизору", - добавил он.

