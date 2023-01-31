Как дольше сохранить яблоки свежими и какое соседство им противопоказано - узнайте в материале УНИАН.

Яблоки - это уникальный продукт, который обладает огромным количеством витаминов и великолепными вкусовыми качествами. Их можно есть сырыми, а также использовать в приготовлении десертов, соусов, салатов и мясных блюд. Если знать, как и где хранить яблоки, то можно навсегда обеспечить себя запасом фруктов.

Ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный фриттер и самый вкусный яблочный пирог за 30 минут.

Как лучше всего хранить яблоки в холодильнике

Для этого достаточно придерживаться двух ключевых правил. Во-первых, фрукты нужно отправить в холодильную камеру после сбора урожая. Если промедлить всего один день, то срок их хранения сокращается сразу на 10 дней.

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Во-вторых, нужно постепенно повышать температуру хранения фруктов. Каждую неделю она должна расти на 1-2 градуса. Это позволит сохранить яблоки сочными и плотными, а также не разрушить клеточные мембраны, что может повлиять на консистенцию фрукта.

С чем нельзя хранить яблоки в холодильнике

Хранение этих хрустящих фруктов с другими продуктами может стать огромной ошибкой. Как известно, за созревание плодов отвечает этилен. Это вещество продолжает вырабатываться в овощах и фруктах даже после того, как их сорвали. Помимо этого, производители иногда опрыскивают их дополнительно этиленом для ускорения созревания.

Одно перезревшее яблоко способно выделить достаточно этилена, чтобы ускорить процесс созревания, например, в бананах или огурцах. Хранить отдельно от яблок стоит груши, манго, авокадо, персики и бананы. Однако, не стоит воспринимать этилен как неизбежное зло. Он способен здорово выручить, если необходимо помочь бананам или авокадо дозреть.

А вот ягоды, цитрусовые, ананасы, капуста и перец более устойчивы к этому веществу и не требуют трепетного отношения.

Другие варианты хранения яблок

Также их можно хранить на застекленном балконе. Для этого яблоки укладывают в пакеты по 1-2 кг. Также можно воспользоваться деревянными ящиками. Для начала нужно их дезинфицировать и застелить бумагой. Чтобы уберечь фрукты от влажности и грибка, тару можно засыпать шелухой или опилками лиственных деревьев. Укладывать яблоки в ящики стоит так, чтоб плодоножки смотрели в одну сторону и не повредили соседние плоды.

Еще одним хорошим местом хранения может стать подвал. Их можно разложить в ящики или пакеты. А вот про хранение яблок в саду знают не все. Для этого нужно выкопать яму глубиной до 50 см и уложить на дно сосновые или еловые ветки. Плоды укладывает в пакетах или ящиках с опилками. Затем яблоки со всех сторон обкладывают хвоей, чтоб защитить от грызунов. Яму засыпаем землей.

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