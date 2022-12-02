Простые и вкусные завтраки являются извечной проблемой на любой кухне. УНИАН нашел для вас новый рецепт яблочного десерта.

Яблочный фриттер - это обычный представитель американской кухни и представляет собой яблоки, обжаренные в тесте для пончиков.

Этот завтрак может стать одним из самых простых и любимых ваших рецептов на кухне. Самое сложное - выбрать яблоки, которые и задают тон блюду.

3 яблока

130 грамм муки

1 чайна ложка разрыхлителя

1 яйцо

щепотка соли

0,5 столовой ложки корицы

1 столовая ложка сахара

80 миллилитров молока

Яблоки по желанию можно чистить, а можно - оставить так. Их нужно нарезать небольшим кубиком. В одной емкости смешиваем сухие ингредиенты, а в другой - слегка взбиваем яйцо с молоком. Теперь нужно смешать в месте сыпучие и жидкие ингредиенты с яблоками. Внешне будущие фриттеры будут напоминать кусочки фруктов, которые обволакивает тесто.

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Жарить сладкий завтрак нужно с двух сторон на большом количестве масла. Удобнее всего их выкладывать лопаткой или ложкой. Первый фриттер советуем после приготовления разрезать и попробовать. Он станет индикатором для следующих шедевров.

Из указанного количества ингредиентов выходит 12 штук. Их можно полить специальной глазурью. Для ее приготовление возьмите 50 грамм сахарной пудры, 1 столовую ложку яблочного сока или молока и перемешайте.

Глазурь быстро застывает, так что заранее ее готовить не рекомендуем. Фриттерсы можно макать в глазурь или полить сверху.

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