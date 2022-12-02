Яблочный фриттер - это обычный представитель американской кухни и представляет собой яблоки, обжаренные в тесте для пончиков.
Этот завтрак может стать одним из самых простых и любимых ваших рецептов на кухне. Самое сложное - выбрать яблоки, которые и задают тон блюду.
- 3 яблока
- 130 грамм муки
- 1 чайна ложка разрыхлителя
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 0,5 столовой ложки корицы
- 1 столовая ложка сахара
- 80 миллилитров молока
Яблоки по желанию можно чистить, а можно - оставить так. Их нужно нарезать небольшим кубиком. В одной емкости смешиваем сухие ингредиенты, а в другой - слегка взбиваем яйцо с молоком. Теперь нужно смешать в месте сыпучие и жидкие ингредиенты с яблоками. Внешне будущие фриттеры будут напоминать кусочки фруктов, которые обволакивает тесто.
Жарить сладкий завтрак нужно с двух сторон на большом количестве масла. Удобнее всего их выкладывать лопаткой или ложкой. Первый фриттер советуем после приготовления разрезать и попробовать. Он станет индикатором для следующих шедевров.
Из указанного количества ингредиентов выходит 12 штук. Их можно полить специальной глазурью. Для ее приготовление возьмите 50 грамм сахарной пудры, 1 столовую ложку яблочного сока или молока и перемешайте.
Глазурь быстро застывает, так что заранее ее готовить не рекомендуем. Фриттерсы можно макать в глазурь или полить сверху.