Употребление молока может не только укрепить кости, но и улучшить память.

Популярность коровьего молока на протяжении многих лет испытывала взлеты и падения. С повышенным вниманием к окружающей среде и растительной диете потребление молочных продуктов может быть не таким популярным, как раньше, пишет Health Digest.

В то же время, как считает доцент кафедры питания Гарвардской школы общественного здоровья Васанти Малик, для детей регулярное потребление молока - хороший способ обеспечить получение широкого спектра питательных веществ. Помимо того, что молоко является отличным источником кальция, оно содержит другие важные питательные вещества, такие как белок, витамины, калий, магний, цинк и йод. При этом эксперт добавляет, что взрослые, как правило, питаются более разнообразно, поэтому они могут получать эти питательные вещества из других источников.

Но здоровые кости - не единственное преимущество молока. Употребление молока также может быть полезно для вашей памяти, в частности, может предотвратить такие заболевания мозга, как болезнь Альцгеймера.

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Ученые из Медицинского центра Канзасского университета обнаружили, что ежедневное употребление трех чашек коровьего молока может положительно повлиять на выработку глутатиона в мозге, что, в свою очередь, может предотвратить "ржавление" мозга из-за окислительного стресса.

Так, в исследовании 2022 года, опубликованном в журнале Frontiers, приняли участие 73 взрослых в возрасте от 60 до 89 лет, которых разделили на две группы - контрольную, которая употребляла менее 1,5 чашки молока в день, и основную, которая пила три чашки нежирного 1% молока ежедневно в течение трех месяцев. В конце исследования участникам сделали томографию головного мозга для мониторинга уровня глутатиона. У пожилых людей из контрольной группы не было обнаружено никаких признаков повышения уровня антиоксиданта, в то время как в основной группе он повысился в среднем примерно на 5%.

В другом исследовании, в котором приняли участие 972 человека в возрасте от 23 до 98 лет, исследователи обнаружили, что те, кто сообщил, что употреблял молочные продукты 5-6 раз в неделю, лучше справлялись с тестами на память, чем те, кто этого не делал. На этот раз исследователи объяснили улучшение здоровья мозга магнием, содержащимся в коровьем молоке.

В то же время, поскольку употребление слишком большого количества молока связано с акне, воспалениями и общим увеличением калорий, может возникнуть вопрос, следует ли взрослым вообще употреблять молоко. Кроме того, содержание насыщенных жиров в цельном молоке может негативно влиять на уровень холестерина.

Однако не стоит забывать о количестве питательных веществ, которые вы можете получить из одного стакана молока. А если у вас нет чувствительности к коровьему молоку, нет ничего плохого в том, чтобы включать молоко в свой ежедневный рацион даже во взрослом возрасте. На самом деле, для пожилых людей регулярное потребление молока рекомендуется для предотвращения дегенерации мышц и остеопороза, из значает издание.

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