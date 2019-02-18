Выставку "Квантовый скачок Шевченко" в метро досрочно закрывают из-за вандализма

В музее заявили, что осуждают «проявления агрессии» в отношении художественного выявления и выступают за культурный диалог.

Выставку «Квантовый скачок Шевченко. Метро» в столичной подземке закрывают досрочно из-за вандализма.

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Об этом заявил Национальный музей Тараса Шевченко на своей странице в Facebook. «НА этих выходных большинство постеров выставки были уничтожены молодым мужчиной, вооруженным ножом. За 10 дней экспонирования выставки организаторы получили сотни положительных отзывов от посетителей. Радость от узнавания, неожиданные параллели, смех, хорошее настроение и желание прочитать/перечитать Шевченко – основной месседж этих сообщений. Конечно, не обошлось без негативных комментариев, мы ожидали такой реакции, но надеялись на цивилизованный диалог», – говорится в сообщении.

В музее заявили, что осуждают «проявления агрессии» в отношении художественного выявления и выступают за культурный диалог.

«Акты подобного вандализма и агрессии не только нарушают законы Украины, но и отрицают саму попытку создания мультикультурного пространства, толкают нас к тоталитарному обществу, когда отдельная группа людей решает, какое искусство имеет право на существование, а какое является «дегенеративным» или «неправильным», – заявили в музее Тараса Шевченко, который и представил совместно с автором Александром Греховым выставку в киевском метрополитене.

Как сообщал УНИАН, выставка «Квантовый скачок Шевченко. Метро» открылась на станции метро «Тараса Шевченко» 10 февраля и должна была работать до 10 марта. На постерах Тарас Шевченко был представлен в ряде образов – певца Элвиса Пресли, главного героя «Пиратов Карибского моря» Джека Воробья, «Человека-паука» и мексиканской художницы Фриды Кало.