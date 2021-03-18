Драйвером роста является увеличение количества кибератак, в том числе с помощью вирусов-вымогателей.

Объем мирового рынка киберстрахования в 2020 году составил $7,8 млрд, а к 2025 году эта цифра достигнет $20,4 млрд.

По данным MarketsAndMarkets, ежегодный рост ожидается на уровне 21,2%, передает Фориншурер.

Драйвером роста является увеличение количества кибератак, в том числе с помощью вирусов-вымогателей, а также пристальное внимание регуляторов к проблеме.

Киберстрахование (cyber insurance) - страхование, которое позволяет компаниям смягчить удар в случае кибератаки и хотя бы частично финансово защититься от потерь.

Forbes прогнозирует, что в ближайшие 5 лет популярность киберстрахования будет неизменно расти. Кибератаки становятся все более изощренными и разрушительными; параллельно растет рынок средств защиты, в том числе страховок.

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Помимо этого ожидается, что в некоторых странах и в некоторых отраслях - например в здравоохранении и финансовой сфере - покупка компаниями страховки от киберрисков в перспективе станет обязательной.

Кроме того, многие страховки будут с адаптивными, гибкими условиями и помесячной оплатой. Снизить стоимость страховки, к примеру, поможет внедрение новых средств безопасности.

При этом эксперты предупреждают, что в ближайшие 5 лет может произойти как минимум одна крупная массовая киберкатастрофа, которая повлечет крупные страховые выплаты, превышающие собранные премии. Из-за этого рынок уйдет в минус. Однако, в результате этого события может появиться новая модель расчета рисков, а страховые компании продолжат активно нанимать собственных экспертов для углубления понимания проблематики.

Обычно киберстраховка покрывает следующие риски:

расследование кибератаки;

восстановление затронутых атакой данных, включая найм на аутсорсе высококвалифицированных специалистов по информационной безопасности;

затраты на юристов;

выплаты гражданам, данные которых были затронуты в ходе инцидента.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что на данный момент самой разрушительной атакой является нападение вируса-вымогателя. Отмечается, что выплата суммы по требованию вымогателей, хотя и входит часто в киберстраховку, не поощряется властями, поскольку может мотивировать киберпреступников к дальнейшим атакам.

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Еще одной потенциально крупной денежной проблемой являются фишинговые атаки по электронной почте, когда злоумышленник делает вид, что он гендиректор компании, бухгалтер или поставщик, и просит перевести на некий счет крупную сумму. Покрытие этой ситуации предусмотрено страховками нечасто, чаще всего в этой ситуации компании придется разбираться с убытками самостоятельно.

В целом, эксперты рекомендуют обращать внимание на страховки, покрывающие атаки вымогателей, фишинг и DDoS-атаки. А вот убытки, связанные с репутационными потерями или потерей интеллектуальной собственности из-за кибератаки, киберстраховкой не покрываются практически никогда.

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Автор: Александр Топчий