На автостраховании позволяет экономить телематика, которая используется страховыми компаниями всего мира уже более 10 лет.

О том, как работает телематика, рассказал Николай Матыка, руководитель департамента страхования автопарков страховой компании "ИНГО", которая как раз внедряет новую систему.

По его словам, сейчас наиболее простой и распространенной в автостраховании является схема, которая работает по принципу "pay as you drive" (плати тогда, когда ты ездишь). То есть стоимость страхования здесь зависит лишь от количества километров, которые проехало авто. Однако сейчас набирает популярность другой подход – "pay how you drive" (плати так, как ты ездишь). Благодаря специальному оборудованию во время поездки система анализирует целый ряд параметров и не просто фиксирует их, но и мотивирует водителей к изменениям в стиле управления.

"Этот подход является более взвешенным и индивидуальным. Он позволяет четко понимать, почему пользователь имеет именно такой скоринговый балл и соответствующий страховой тариф. Например, система показывает, что водитель ездит на 90 баллов, то есть безопасно. Для такого водителя стоимость страхования должна быть ниже, чем средняя рыночная. Если с автомобилями случается меньше ДТП, уменьшается количество ремонтов и простоев. А чем меньше простой, тем больше автомобиль зарабатывает. Особенно важно это для сегментов предприятий с интенсивным использованием авто", – пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Матыки, телематические системы фиксируют факт ДТП и определяют его последствия, что дает возможность владельцу и страховщику быстро реагировать.

Также благодаря телематическим приборам компании с крупными автопарками могут экономить не только на страховании автомобилей, но и на расходных материалах.

Сейчас данный страховой продукт предлагается только юридическим лицам, но в перспективе будет доступным и для обычных водителей, ведь, согласно мировой практике, именно они составляют 80% всех пользователей телематического страхования.

Автор: Григорий Бондарь