Также сообщалось о "минировании" Киевского апелляционного суда и жилого комплекса "Time".

В полицию поступило сообщение о минировании посольства России, Киевского апелляционного суда и жилого комплекса «Time».

Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

"Действительно, поступило сообщение о заминировании данных объектов. Сейчас проводится проверка», – рассказали в полиции.

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Ранее сегодня сообщалось о «минировании» станции «Крещатик» и «Майдан Независимости», но как сообщает пресс-служба столичной подземки, станции проверены и открыты для пассажиров

В пресс-службе добавили, что на месте сейчас работают следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.

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Автор: Денис Прядко