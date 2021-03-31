В полицию поступило сообщение о минировании посольства России, Киевского апелляционного суда и жилого комплекса «Time».
Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.
"Действительно, поступило сообщение о заминировании данных объектов. Сейчас проводится проверка», – рассказали в полиции.
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Ранее сегодня сообщалось о «минировании» станции «Крещатик» и «Майдан Независимости», но как сообщает пресс-служба столичной подземки, станции проверены и открыты для пассажиров
В пресс-службе добавили, что на месте сейчас работают следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.
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