В Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия и боеприпасов (фото)

У жителя Беляевки изъяли 9 единиц оружия, включая пулемет, а также 4 взрывных устройства и около тысячи патронов.

В городе Беляевка Одесской области в двух домах, принадлежащих местному жителю, был обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, вчера оперативниками управления совместно с полицией провели обыски по двум адресам в указанном городе.

«В двух домах 51-летнего мужчины правоохранители обнаружили револьвер, пять винтовок, пулемет, автомат, пистолет, два корпуса гранат «РГД-33», два минометных снаряда и около 1 тыс. патронов различного калибра.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертно-криминалистическую экспертизу.

В Беляевском отделе полиции уточнили, что обыски проводились согласно санкции суда. По поводу происхождения арсенала мужчина объяснений пока не дает.

Изъятое полицейские направили на экспертизу, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное решение о привлечении мужчины к ответственности будет принято по результатам экспертного исследования.

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Автор: Лариса Козовая