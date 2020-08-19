В Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия и боеприпасов (фото)
В городе Беляевка Одесской области в двух домах, принадлежащих местному жителю, был обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.
Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, вчера оперативниками управления совместно с полицией провели обыски по двум адресам в указанном городе.
«В двух домах 51-летнего мужчины правоохранители обнаружили револьвер, пять винтовок, пулемет, автомат, пистолет, два корпуса гранат «РГД-33», два минометных снаряда и около 1 тыс. патронов различного калибра.
Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертно-криминалистическую экспертизу.
В Беляевском отделе полиции уточнили, что обыски проводились согласно санкции суда. По поводу происхождения арсенала мужчина объяснений пока не дает.
Изъятое полицейские направили на экспертизу, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное решение о привлечении мужчины к ответственности будет принято по результатам экспертного исследования.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram