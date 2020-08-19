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В Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия и боеприпасов (фото)

12:05, 19 августа 2020
Происшествия
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По поводу происхождения арсенала мужчина объяснений не дает / фото: Южного регионального управления ГПСУ

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, вчера оперативниками управления совместно с полицией провели обыски по двум адресам в указанном городе.

«В двух домах 51-летнего мужчины правоохранители обнаружили револьвер, пять винтовок, пулемет, автомат, пистолет, два корпуса гранат «РГД-33», два минометных снаряда и около 1 тыс. патронов различного калибра.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертно-криминалистическую экспертизу.

В Беляевском отделе полиции уточнили, что обыски проводились согласно санкции суда. По поводу происхождения арсенала мужчина объяснений пока не дает.

Изъятое полицейские направили на экспертизу, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное решение о привлечении мужчины к ответственности будет принято по результатам экспертного исследования.

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Автор: Лариса Козовая

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