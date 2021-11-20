Одна женщина в результате полученных травм погибла, другая с телесными повреждениями госпитализирована.

Во Львове маршрутка сбила двух женщин, одну из женщин транспортное средство "протащило" до конечной остановки, в результате чего она скончалась.

Как говорится в сообщении полиции Львовской области в социальной сети Facebook, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы во Львове.

Как предварительно установили правоохранители, водитель маршрутного такси №138 марки "БАЗ", 47-летний житель Львова, поворачивая с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок в возрасте 48 и 67 лет, которые двигались по пешеходному переходу.

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Водитель, не останавливаясь, уехал с места ДТП.

Так, в результате наезда одну женщину отбросило на проезжую часть дороги. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Вскоре патрульные полицейские обнаружили транспортное средство на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона.

"Кроме того, неподалеку маршрутки было обнаружено тело второй женщины, на которую был совершен наезд, 48-летней львовянки. Установлено, что автобус протащил женщину, которая зацепилась за кузов с места ДТП", - говорится в сообщении.

"Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили повреждения переднего бампера. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения", - сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь ГУНП во Львовской области Светлана Добровольская.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, как писал УНИАН, на днях на Львовщине произошла авария, в которой пострадали дети. Школьный автобус столкнулся с грузовиком, одного подростка уже госпитализировали.

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Авторы: Виталий Саенко, Мирослава Бзикадзе