На записи с регистратора видно, как у маршрутки на скорости отваливаются два левых колеса - переднее, а затем заднее.

В Полтаве маршрутка потеряла два колеса во время движения.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Труха Полтава.

Инцидент произошел на Сенной площади. На записи с регистратора видно, как у маршрутки на скорости отваливаются два левых колеса - переднее, а затем заднее. Одно из колес впоследствии влетело в остановку.

"А мы напоминаем, что проезд стоит 8 гривень, и его даже хотят повышать до 10", - говорится в комментарии к видео.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в Полтаве за последний месяц.

Напомним, в Одессе водитель одного маршрутного такси устроил гонки со своим коллегой из-за пассажиров и сбил подростка на улице Ицхака Рабина. Пострадавший выжил, ему вызвали скорую помощь.

"Водитель 121-й маршрутки сбил подростка, обгоняя своего коллегу, который остановился выпускать людей прямо перед пешеходным переходом, что конечно не оправдывает первого", – говорилось в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве таксист "отомстил" водителю-нарушителю и сам едва не спровоцировал ДТП (видео)

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко