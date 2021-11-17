16-летнего школьника, получившего телесные повреждения, госпитализировали в больницу. Диагнозы еще семерых учеников уточняются.

На Львовщине произошла авария, в которой пострадали дети. Школьный автобус столкнулся с грузовиком, одного подростка уже госпитализировали.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло сегодня утром возле села Бышев в Червоноградском района.

"Произошло столкновение между школьным автобусом, который обслуживает ООШ I-III ступеней села Бышев, которым управлял 54-летний местный житель, и грузовиком "ДАФ" под управлением 28-летнего жителя одного из сел Червоноградского района", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в автобусе находились 12 учеников.

Отмечается, что в результате ДТП пассажир автобуса, 16-летний школьник получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Диагнозы еще семерых учеников уточняются.

Читайте такжеПрав не было, от теста отказался: в Крыму горе-водитель врезался в здание " поселкового совета "(видео)По факту следователи территориального подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове авто на большой скорости снесло ребенка на пешеходном переходе. Водитель даже не попытался притормозить перед "зеброй".

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Автор: Светлана Макринская