По словам очевидцев, автобус направлялся из Одессы в Киев. Водителю стало плохо во время движения.

В Одессе пассажирский автобус MAN столкнулся с четырьмя автомобилями и врезался в магазин: есть пострадавшие. Водитель автобуса погиб.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, авария произошла сегодня утром в Малиновском районе города.

По предварительной информации, водитель автобуса MAN, двигаясь по улице Разумовской, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe и Chevrolet Aveo.

По инерции продолжив движение, автобус выехал на тротуар, где врезался в дерево и здание магазина. В результате аварии в больницу доставили автомобиля Chevrolet.

Отмечается, что водителя автобуса с места аварии (улицы Разумовской) автомобиль скорой медицинской помощи транспортировал для госпитализации. Однако пострадавший скончался в "скорой" по дороге в больницу.

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Один из очевидцев аварии рассказал журналистам, что водитель в момент аварии уже находился в бессознательном состоянии.

"Видел, как автобус едет, а его водитель лежит на руле... Он был без сознания... То есть, автобус в этот момент был уже неуправляем", - рассказал одессит. По пока неподтвержденным данным, водитель скончался от инсульта.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, в ДТП попал автобус компании Gunsel, следовавший из Одессы в Киев. После столкновения с автомобилями и деревом автобус протаранил витрину-фасад магазина Harley Davidson. Пассажиров пересадили в другой автобус, и он отправился к пункту назначения.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине 18 января в результате столкновения двух автобусов пострадали 6 пассажиров.

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