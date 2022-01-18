Троих пассажиров доставили в больницу.

На Харьковщине в результате столкновения двух автобусов пострадали 6 пассажиров.

Как сообщает коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, ДТП произошло 18 января около 08:10 на улице Центральной в селе Терновая Чугуевского района.

По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса "БАЗ" не соблюдал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с автобусом "ПАЗ", двигавшимся впереди.

"В результате ДТП телесные повреждения получили 6 пассажиров автобуса "БАЗ", 3 из них доставлены в Чугуевскую центральную районную больницу. Транспортные средства имеют механические повреждения", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что всего в автобусе "БАЗ" находился 31 пассажир, транспортное средство "ПАЗ" было без пассажиров.

Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений Чугуевского РУП. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области в результате столкновения легковушки с микроавтобусом пострадали 11 человек.

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