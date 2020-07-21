СМИ сообщили о минировании аэропорта в Жулянах

Поступило сообщение о минировании аэропорта в Жулянах.

Читайте такжеВ Киеве заминировали центральный вокзал - СМИ

Как сообщал СМИ, аноним сообщил о взрывчатке, заложенной на территории аэропорта "Киев" в Жулянах.

Пассажиров эвакуируют.

Информация о заминировании аэропорта "Жуляны" в полицию не поступала, хотя в соцсетях такая информация распространена.

Об этом сообщили в Центре связей с общественностью полиции Киева.

Напомним, ранее стало известно о "минировании" железнодорожного вокзала в Киеве.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве произошло еще два "минирования". Так, около станции метро "Минская" обнаружили подозрительный чемодан. С места события людей эвакуировали, а сам пакет взорвали.

Также аноним сообщил о "минировании" ТРЦ Ocean Plaza.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram