СМИ сообщили о минировании аэропорта в Жулянах
Поступило сообщение о минировании аэропорта в Жулянах.
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Как сообщал СМИ, аноним сообщил о взрывчатке, заложенной на территории аэропорта "Киев" в Жулянах.
Пассажиров эвакуируют.
Информация о заминировании аэропорта "Жуляны" в полицию не поступала, хотя в соцсетях такая информация распространена.
Об этом сообщили в Центре связей с общественностью полиции Киева.
Напомним, ранее стало известно о "минировании" железнодорожного вокзала в Киеве.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве произошло еще два "минирования". Так, около станции метро "Минская" обнаружили подозрительный чемодан. С места события людей эвакуировали, а сам пакет взорвали.
Также аноним сообщил о "минировании" ТРЦ Ocean Plaza.
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