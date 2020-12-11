В Чернигове полиция разыскивает неизвестных, которые сбросили собаку с моста в замерзшую реку, в результате чего животное погибло.
Как сообщили в секторе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Черниговской области, в социальных сетях полицейские обнаружили публикацию зооактивистив о том, что неизвестные лица сбросили животное с пешеходного моста на лед и оно погибло.
Сейчас сотрудники Черниговского отдела полиции проводят ряд следственных действий, чтобы установить причастных к этому лиц.
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По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Подобные действия наказываются штрафом, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.
Черниговский отдел полиции обратился к свидетелям и очевидцам происшествия сообщить об этом. В соцсетях активисты указывают, что преступление совершила группа подростков, которую якобы видели местные рыбаки. Пользователи соцсетей осудили этот поступок.
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