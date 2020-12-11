Полиция открыла производство по факту жестокого обращения с животным.

В Чернигове полиция разыскивает неизвестных, которые сбросили собаку с моста в замерзшую реку, в результате чего животное погибло.

Как сообщили в секторе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Черниговской области, в социальных сетях полицейские обнаружили публикацию зооактивистив о том, что неизвестные лица сбросили животное с пешеходного моста на лед и оно погибло.

Сейчас сотрудники Черниговского отдела полиции проводят ряд следственных действий, чтобы установить причастных к этому лиц.

Читайте такжеНа Буковине трое живодеров решили "развлечься", держа кошку над костром

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Подобные действия наказываются штрафом, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Черниговский отдел полиции обратился к свидетелям и очевидцам происшествия сообщить об этом. В соцсетях активисты указывают, что преступление совершила группа подростков, которую якобы видели местные рыбаки. Пользователи соцсетей осудили этот поступок.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Синельник