Мужчина отметился странным поведением, которое лишь подтверждало его причастность к преступлению.

В Днепре задержали мужчину по подозрению в убийстве собственной матери.

Об этом сообщает Патрульная полиция области в Facebook.

"Сегодня, около 5 часов утра по спецлинии 102 поступило сообщение об убийстве в Амур-Нижнеднепровском районе. Мужчина сообщил, что обнаружил в квартире окровавленное тело своей матери", - говорится в сообщении.

На месте копы увидели мертвой 53-летнюю женщину с разбитым окровавленным лицом. По словам ее сына, он отдыхал, а когда проснулся - увидел мать в таком состоянии.

Читайте такжеРожала дома: в Днепре мать подозревают в продаже собственного младенца

"Впрочем, полицейские заметили на обуви, одежде и руках мужчины следы крови, а в подъезде - пряди волос. На вопрос инспекторов относительно этого, мужчина отреагировал эмоционально, стал ругаться и путался в объяснениях. Поскольку такое поведение показалось патрульным подозрительным на заявителя надели наручники и вызвали следственно-оперативную группу", - рассказали в полиции.

Примечательно, что собака, который прибыл на место с кинологом, после осмотра места происшествия пришел к мужу. Его доставили в отделение полиции.

Другие криминальные новости Украины

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН