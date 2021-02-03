В Днепре задержали мужчину по подозрению в убийстве собственной матери.
Об этом сообщает Патрульная полиция области в Facebook.
"Сегодня, около 5 часов утра по спецлинии 102 поступило сообщение об убийстве в Амур-Нижнеднепровском районе. Мужчина сообщил, что обнаружил в квартире окровавленное тело своей матери", - говорится в сообщении.
На месте копы увидели мертвой 53-летнюю женщину с разбитым окровавленным лицом. По словам ее сына, он отдыхал, а когда проснулся - увидел мать в таком состоянии.
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"Впрочем, полицейские заметили на обуви, одежде и руках мужчины следы крови, а в подъезде - пряди волос. На вопрос инспекторов относительно этого, мужчина отреагировал эмоционально, стал ругаться и путался в объяснениях. Поскольку такое поведение показалось патрульным подозрительным на заявителя надели наручники и вызвали следственно-оперативную группу", - рассказали в полиции.
Примечательно, что собака, который прибыл на место с кинологом, после осмотра места происшествия пришел к мужу. Его доставили в отделение полиции.
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