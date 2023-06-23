Часть жильцов дома рассказывает, что запаха газа не слышали.

Ночью 22 июня произошел взрыв в столичной многоэтажке в Днепровском районе. Журналисты "Сніданку з 1+1" утром 23-го числа побывали на месте вчерашней трагедии и рассказали, что там происходит сейчас.

"Здесь уже возобновили по состоянию на утро движение транспорта возле многоэтажки. Разбитые стекла и другие обломки уже убрали с проезжей части. Здесь работают коммунальщики и полиция. Спасатели в течение дня разбирали завалы, также они установили опоры для укрепления перекрытия между 8 и 9 этажами дома, которые подверглись разрушениям", - рассказывает корреспондент.

Сейчас всех людей из дома выселили, большинство нашли убежище у родных, как отметили городские власти. 5 пострадавшим семьям, а это 14 человек, пообещали предоставить временное жилье.

Дмитрию 35 лет, он работает частным предпринимателем. Ночью, когда был взрыв, они спали, поэтому подумали, что это - "прилет". У него с семьей был подготовлен тревожный чемодан, поэтому они быстро оделись, взяли самые ценные вещи и выскочили на улицу.

Анна работает учительницей, говорит, понятия не имела, что взрыв произошел из-за утечки газа. "Я вышла на первой минуте в коридор, увидела разрушения, трещины, разрушенный лифт", - говорит она. Уже на улице увидела, как 7-й этаж дома пылает.

Елена рассказывает, что ее квартира чудом осталась целой. "Почувствовала страшный взрыв, думала, что что-то прилетело, потому что такой был грохот, будто бы что-то прилетело... Собрали быстро котика и документы и вышли на улицу", - делится она.

Вспоминая ночь, другие жители дома рассказывают, что запаха газа никто не слышал. Но спасатели утверждают, что взрыв произошел именно из-за утечки газа.

Подлежит ли дом восстановлению, будет решать специальная комиссия. Если нижние этажи уцелели и держатся, это возможно, говорит эксперт.

Взрыв в Киеве 22.06.2023

22 июня ночью в Днепровском районе Киева произошел взрыв в 16-этажном доме. В результате полностью разрушены 4 квартиры, еще 6 получили серьезные повреждения.

Сейчас известно о трех погибших, еще трое человек находятся в больницах. Местные власти уже назвали предварительную причину взрыва - утечка газа.

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