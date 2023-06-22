Спасатели достали из-под завалов еще одну погибшую.

В Киеве под завалами многоэтажки, в которой сегодня ночью произошел взрыв, нашли тело еще одного человека.

Как сообщает мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале, на месте инцидента работают спасатели. По последним данным, эти женщина стала третьей жертвой взрыва. Утром сообщалось, что еще четыре человека получили помощь от врачей.

"Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели достали еще одно тело - погибшей женщины. Поисково-спасательная операция продолжается", - отметил Кличко.

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Сегодня утром в Госслужбе чрезвычайных происшествий сообщили, что в 3:45 в Днепровском районе столицы прогремел взрыв. По предварительным данным, в многоэтажке взорвался газ, разрушены четыре квартиры, повреждены - еще шесть.

В Национальной полиции предполагают, что взрыв мог произойти из-за утечки газа в одной из квартир. Спасатели сообщили, что спасли из дома 18 человек.

В то же время житель этой многоэтажки Дмитрий Раздорожный раскритиковал работу спасателей. По его словам, полноценно тушить пожар начали почти через час.

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