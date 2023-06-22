Для установления причины трагедии нужна экспертиза, отмечают в компании.

В АО "Киевгаз" информируют, что никаких жалоб относительно газоснабжения или состояния газового оборудования в доме на Малышко, 33, где ночью произошел мощный взрыв, не поступало.

Как говорится в сообщении пресс-службы "Киевгаза", пока назвать причину взрыва невозможно.

"По состоянию на 12:30, к сожалению, невозможно установить, что именно повлекло трагедию, для этого необходимо проведение официальной экспертизы. В то же время известно, что никаких жалоб относительно газоснабжения или состояния газового оборудования в доме в Управление эксплуатации газового хозяйства и аварийно-диспетчерской службы за 2023 год не поступало", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в указанный период специалисты "Киевгаза" не осуществляли работ по ремонту газового оборудования и не получали заявки на его ремонт.

В "Киевгазе" обращают внимание, что владельцы газовых приборов должны следить за их исправностью и проводить регулярное техническое обслуживание – соответствующие обязательства собственника, балансодержателя и/или арендатора предусмотрены Правилами безопасности систем газоснабжения (ПБСГ).

Взрыв в Киеве-что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ночью 22 июня в столичной 16-этажке в Днепровском районе по улице Малышко произошел мощный взрыв. По данным спасателей, взрыв произошел, предварительно газа, на 7 этаже с последующим разрушением конструкций. В доме полностью разрушены 4 квартиры, еще не менее 6 пострадали.

Сейчас известно о 3 погибших и 5 пострадавших (из них 3 госпитализированы), спасены 20 человек. Спасательная операция продолжается.

В Нацполиции также назвали возможной причиной взрыва утечку газа в одной из квартир.

По факту происшествия следователи Днепровского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей").

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