Парень объяснил, что убил их за то, что они не давали ему денег и упрекали в безделье.

В Беляевском районе Одесской области 20-летний парень из-за упреков в безделье зарезал мать и тяжело ранил отца.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, злоумышленника, напавшего на своих родителей в их частном доме, задержали вчера.

Как отмечается, местный житель, проживавший с родителями, признался в том, что решил их убить за то, что они не давали ему деньги и упрекали в безделье.

«Спланировав все заранее, 20-летний парень наточил нож, дождался, когда отец и мать уснут, а потом зашел к ним в комнату и стал наносить удары. Раненые смогли вытолкать сына из дома и, закрыв за ним дверь, вызвали полицию и скорую помощь», - сообщили в управлении.

Однако злоумышленник выбил оконное стекло, влез в дом и снова набросился на родителей.

В общей сложности он нанес им порядка 15-ти ножевых ударов область живота и грудной клетки, после чего скрылся.

«45-летнего мужчину и его 46-летнюю супругу госпитализировали. Женщина от полученных ранений через несколько часов скончалась в больнице. Ее супруг остается в крайне тяжелом состоянии», - сообщили в полиции.

Читайте такжеУстановила растяжку на воротах: в Донецкой области женщина взорвала свою знакомую

Полицейские разыскали подозреваемого. Фигуранту сообщено о подозрении в покушении на убийство по ч. 2 ст. 15 и п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая