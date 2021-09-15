По словам директора школы Василия Троцкого, в учебном заведении уже проводят расследование.

На территории Луцкой школы №16 ученики средних классов устроили жестокую драку.

Видео инцидента, который произошел во вторник, 14 сентября, выложил Telegram-канал "Новости Луцка и Волыни. Конкурент".

"Парень в белой футболке быстро перехватил инициативу, схватил другого школьника за шею и сначала поставил его на колени, а потом вообще свалил на землю, переведя борьбу в партер". Все это время "белый" наносил удары кулаками в голову и по спине, по почкам парню, который лежал на земле и хоть как-то пытался прикрыться руками", - говорится в сообщении.

Во время драки другие ученики призывали фаворита бить сильнее – по лицу и с ноги. Советы они сопровождали нецензурными возгласами.

По словам директора школы Василия Троцкого, в учебном заведении уже проводят расследование.

"Я отрицать такой случай не буду, потому что мы уже вчера с шести часов до половины девятого разбирались вместе с родителями. Драка была - участниками были ученики среднего звена. У мальчиков на бытовом уровне возник конфликт во время перерыва, а потом, когда они шли домой, вы уже видели, что произошло. Я думал, что состояние здоровья пострадавшего мальчика будет намного сложнее, но он обратился к медсестре вчера и сказал, что упал. Сегодня она его осмотрела - и признаков избиения как таковых нет. Мальчик на учебе сегодня", - говорит Троцкий.

Помогать в расследование инцидента администрации школы будут правоохранители.

"Расследование проводится, и я думаю, что мы сделаем выводы. Конечно, это досадный случай. Но мы выяснили, что не было постоянных случаев давления и буллинга", - добавляет глава заведения.

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В Полтаве утром 6 сентября на территории школы №11 19-летняя девушка ранила из арбалета двух педагогов.

У одной из учительниц травмирована рука, у другой – туловище. Угрозы их жизни нет.

Установлено, что нападавшая училась в этой школе в младших классах. Сейчас она учится на психолога в одном из харьковских вузов.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

8 сентября суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Автор: Денис Прядко