Пострадали двое охранников, которые пытались прекратить конфликт.

В столичном парке Победы (Днепровский район) две пьяные компании устроили между собой массовую драку. Впоследствии обе группы людей "объединились" и бросились на сотрудников муниципальной охраны.

Об инциденте сообщает "Муниципальная стража Киева".

"Две нетрезвые компании в составе восьми человек выясняли между собой отношения с помощью кулаков и грубой силы. Разнимать их пришлось наряду Муниципальной охраны. Вместо прекращения драки, кто-то из них крикнул "Бей охрану!" И толпа бросилась с кулаками уже на койотов, забыв о предыдущем конфликте", - говорится в сообщении.

В ходе инцидента двое нападавших задержаны на месте и переданы полиции, все остальные скрылись. Одному из охранников сломали руку, еще один получил сотрясение мозга.

В июле в Николаеве между двумя компаниями подростков произошла массовая драка со стрельбой.

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Местный житель сообщил в полицию, что в районе пересечения улиц Спасской и Соборной происходит драка, слышны выстрелы.

Прибывшие полицейские увидели на месте около десяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Молодые люди отказались объяснять произошедшее.

Выяснилось, что в Каштановом сквере между компаниями произошел словесный конфликт, который быстро перерос в драку.

Подростки переместились за киоски, где один из парней достал пистолет и выстрелил. Личность стрелявшего не удалось установить.

Автор: Дмитрий Захаров