Основными каналами сбыта автомобилей были популярные интернет платформы объявлений и специально созданный телеграм-канал.

Сотрудники Бюро экономической безопасности совместно с пограничниками разоблачили группу лиц, организовавших схему продажи автомобилей на территории Украины, завезенных под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщает отдел коммуникаций БЭБ.

Установлено, что за период с мая по настоящее время нарушители завезли около 30 транспортных средств. Во время пересечения границы и прохождения таможенного контроля злоумышленники предоставляли гарантийные письма от воинских частей и общественных организаций по содействию в быстром оформлении в связи с крайней потребностью в данном автомобиле.

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По данным детективов БЭБ, основными каналами сбыта автомобилей были популярные интернет платформы объявлений и специально созданный телеграм-канал. Также они продавались на автостоянке возле их офиса в Киеве. Правоохранители выяснили, что вместо бесплатной передачи автомобилей, как это предусмотрено документами, псевдоволонтеры продавали их в том числе и военнослужащим за наличные, при этом подписывали фиктивные акты приема-передачи. Рассчитываться за товар можно было криптовалютой и долларами.

"По результатам санкционированных обысков изъято 7 автомобилей, которые были ввезены на территорию Украины как гуманитарная помощь. Имеющиеся на площадке автомобили злоумышленники оценили в 1,5 млн грн, согласно своей таблице стоимости. Также были изъяты финансово - хозяйственные документы, компьютерная техника, печати, мобильные телефоны, чистые листы бумаги с оттисками печатей многих предприятий, акты приема-передачи авто прочее", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 201-2 (продажа товаров гуманитарной помощи либо использование благотворительных пожертвований, безвозмездной помощи с целью получения прибыли) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) осуществляют детективов Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности при содействии Государственной пограничной службы.

Установлено, что вместо бесплатной передачи автомобилей, как это предусмотрено документами, псевдоволонтеры продавали их в том числе и военнослужащим за наличные, при этом подписывали фиктивные акты приема-передачи.

Ранее УНИАН уже сообщал, что экс-чиновника МИД подозревают в служебной халатности.

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