Всего в освобожденных населенных пунктах области сотрудники СБУ провели проверку около 7 тыс. человек.

После деоккупации Харьковщины Служба безопасности Украины задержала 16 коллаборантов и обнаружила списки всех "чиновников" оккупационных администраций.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Служба безопасности продолжает масштабные стабилизационные мероприятия в прифронтовых районах востока Украины. Только за последние дни после деоккупации Харьковской области установлено местонахождение и задержано 16 местных коллаборантов", - говорится в заметке.

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Уже 13 из них сообщено о подозрениях в совершении преступлений и для 11 избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что всего в освобожденных населенных пунктах Харьковщины сотрудники СБУ провели углубленную проверку около 7 тыс. человек.

"Также в ходе оперативных действий на освобожденных территориях сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данными представителей бывшей оккупационной администрации и лиц, которые сотрудничали с ними", - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлены реестры "налоговой службы" захватчиков.

"В эти "документы" оккупанты вносили все коммерческие структуры и их руководителей, которые финансировали вооруженную агрессию против Украины через уплату так называемых "налогов" в бюджет РФ", - отметили в Службе.

Сообщается, что во время следственных действий по местам пребывания злоумышленников была изъята брошенная оккупантами "касса" с российскими банкнотами на более чем 21 млн руб и документальные материалы с доказательствами преступных действий в пользу страны-агрессора.

В рамках уголовных производств, начатых за государственную измену, совершенную в условиях военного положения и коллаборационную деятельность, продолжаются досудебные расследования.

Ранее в полиции Харьковщины заявили, что в Балаклее российские захватчики войска устроили пыточные канцлагеря.

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