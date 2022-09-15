В 2017-2018 годах он заключил ряд договоров с предпринимателем, на основании которых безвозмездно передал в пользование помещение МИД Украины под видом организации питания работников ведомства.

Бывшему государственному секретарю Министерства иностранных дел Украины Андрею Заяцу сообщили о подозрении в служебной халатности, его действия нанесли ущерб госбюджету на 3 млн грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"В рамках процессуального руководства Офиса генпрокурора сообщено о подозрении бывшему государственному секретарю Министерства иностранных дел Украины в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

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В частности, по данным следствия, экс-чиновник в 2017-2018 годах заключил ряд договоров с физическим лицом-предпринимателем. На основании этих документов он безвозмездно передал в пользование помещение МИД Украины общей площадью более 602 кв. м под видом организации питания работников ведомства. Такими действиями нанесен ущерб государственному бюджету на сумму более 3 млн грн.

Справка УНИАН. В декабре 2016 года кадровый дипломат Андрей Заяц был назначен на должность государственного секретаря МИД, а уволен - в марте 2020 года. Позже Заяц через суд пытался восстановиться в должности.

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