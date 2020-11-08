Злоумышленник напал на девушку, которая шла по темной улице.

На Сумщине задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Читайте такжеВ Одесской области арестован мужчина за изнасилование 12-летнего мальчикаОб этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Отмечается, что в Конотопе злоумышленник затащил 14-летнюю девушку на кладбище и изнасиловал.

«О преступлении в полицию сообщила сама потерпевшая... Как установили правоохранители, злоумышленник увидев девушку, которая шла по темной улице, догнал ее и силой затащил на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон», – сообщили в полиции.

В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний житель районного центра.

Сейчас злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование).

По факту нападения в отношении злоумышленника открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Досудебное следствие продолжается.

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Автор: Катерина Шварц