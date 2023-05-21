Люди говорят, неудачливая "женщина-паук" хотела сделать сюрприз.

В центре Одессы с высоты третьего этажа сняли женщину, которая лезла к соседям.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, происшествие произошло 20 мая в Приморском районе города, на улице Коблевская. По данным управления, примерно в 19:10 в службу спасения поступил вызов о помощи.

"Выяснилось, что гражданка, 1980 года рождения, пыталась перелезть с балкона на балкон на уровне 3-го этажа и застряла", - рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Спасатели с помощью выдвижной лестницы вернули беднягу на землю.

Также в соцсетях появилось видео, которое сделали в это время случайные прохожие. На нем запечатлена женщина в черных штанишках и желтой кофте, которая почти "на растяжке" пытается устоять на выпуклости стены. Видно, что она не может тронуться и на значительной высоте (около десяти метров) буквально "прилипла" к фасаду жилого дома.

Также люди зафиксировали, как прибывшие на место спасатели выдвинули лестницу, чтобы пострадавшая могла спуститься. Одесситы шутят, что в городе появилась "женщина-паук". По некоторым данным, она таким образом отправилась на вечеринку и своим внезапным появлением хотела удивить соседей.

Другие забавные новости Одессы

Еще забавный случай в Одессе. Недавно в Киевском районе города женщина пыталась спасти кота и застряла на дереве, рядом с животным. Одесситка "остановилась" на уровне 3-го этажа и не была в состоянии вернуться на землю. Спасатели с помощью выдвижной лестницы сняли с дерева обоих.

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