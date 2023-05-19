Мужчина увидел гранату под одним из колес.

В Одесской области неизвестные заминировали машину предпринимателя.

Как сообщает региональный главк Национальной полиции, событие произошло утром на улице 28-го июня города Рени. По предварительной информации, 36-летний местный предприниматель завел свой автомобиль, запаркованный на улице, и в это время под ним сработала взрывчатка.

К счастью, мужчина не получил ранений. Он сразу выскочил из салона, начал осматривать свою машину и увидел гранату, зафиксированную под задним правым колесом. Предприниматель немедленно обратился на спецлинию "102".

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Во время осмотра места происшествия взрывотехники изъяли обломки сдетонировавшего устройства и другое, взрывное устройство. Отмечается, что эти предметы направят на экспертизу.

Следует отметить, что изуродованная машина была запаркована рядом с многоэтажным жилым домом, в нескольких метрах от машины – детская площадка.

В полиции говорят, что сейчас идет осмотр места происшествия. Ищут возможных свидетелей происшествия и лиц, причастных к нему. После установления всех обстоятельств, будет решаться вопрос о его правовой квалификации.

ЧП с предпринимателями в Одессе: последние новости

Местные жители сообщают, что дней десять назад в Рени, на улице Героев Украины, произошло похожее событие. В частности неизвестные попали "коктейлем Молотова" в стену дома предпринимателя, который якобы имеет отношение к обработке грузов.

Люди считают, что за этими инцидентами могут стоять определенные бандформирования, которые не хотят терять контроль за югом Одесской области.

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