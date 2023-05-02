Жительница города застряла на уровне третьего этажа.

В Одессе с дерева сняли женщину, которая застряла на нем спасая кота. Как сообщили журналистам в пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, вызов о необходимости помощи в Киевском районе города поступил вчера вечером.

В частности, в Службу спасения поступило сообщение о том, что по проспекту Академика Глушко нуждается в помощи женщина, которая застряла на дереве, спасая своего кота.

"Потерпевшая "остановилась" на уровне 3-го этажа и не могла спуститься", - рассказали в управлении.

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Спасатели быстро прибыли на место вызова и с помощью выдвижной лестницы сняли котика и его хозяйку. Спасенные дома, в безопасности.

Лисяца против ВСУ-забавный случай на фронте

Как сообщал УНИАН ранее, на фронте с украинскими бойцами произошел забавный случай, их едва не обвела "вокруг пальца" маленькая лиса. Рыжая помогала нашим героям копать окопы и в процессе почти стянула лопату.

На видео, опубликованном в сети, видно, как животное играется с украинским военным и зубами пытается отобрать у него лопату.

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