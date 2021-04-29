После содеянного парень несколько дней прожил рядом с окровавленными трупами.

16-летний парень, который зарезал своих родителей и младшего брата в Киеве, пытался убежать - выбрался из квартиры через окно на 7 этаже.

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Об этом говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей". Отмечается, что после содеянного парень несколько дней прожил рядом с окровавленными трупами. Когда семью начали искать, убийца решился на побег.

Подросток влез в окно на 7 этаже и полез по почти гладкой стене на 8-й. Поздним вечером парень постучал в окно соседям. Жительница квартиры на 8 этаже Анна впустила юношу через окно. По ее словам, он сидел на кондиционере и просил о помощи.

Соседям убийца рассказал, что родители покинули его дома, и он уже 7 дней сидит дома один. Он попросил воды, поблагодарил их и ушел.

Только утром женщина узнала, какую опасность впустила в квартиру. Ведь подросток был с ножом, которым вырезал всю семью. Впрочем, он спешил сбежать, хотя во дворе уже караулили полицейские.

Правоохранителям юноша признался в содеянном. Заявил, что ненавидел родственников и постоянно с ними ссорился. А после последнего скандала его словно "перемкнуло". Сначала он нанес несколько ранений отцу, потом матери. Младшего брата убийца зарезал, когда тот спал.

Соседи рассказывают, что хозяева были алкоголиками, с ними никто не общался.

Убийство семьи в Киеве: что произошло

27 апреля в квартире дома по ул. Ревуцкого в Дарницком районе обнаружили тела супругов и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все погибшие - местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения.

Правоохранители установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын жертв, который после очередного конфликта с родителями ножом нанес смертельные ранения отцу и матери, после чего так же убил младшего брата.

После содеянного он несколько дней находился в квартире рядом с погибшими. Когда родителей начали разыскивать родственники, попытался сбежать.

Его задержали после побега из квартиры во время отработки района. При себе он имел нож, который изъят и направлен на экспертизу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Парня зовут Максим, он учился в училище на автослесаря.

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Автор: Дмитрий Захаров