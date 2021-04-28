16-летний киевлянин убил родителей и брата. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Дедушка 16-летнего киевлянина, которого подозревают в убийстве родителей и брата, Николай Сумина заявил, что намерен убить внука.

Такое жуткое признание он сделал, общаясь с журналистами сайта "Сегодня".

Говоря о семье, он отметил, что мать подозреваемого страдала алкоголизмом, а отец работал и содержал всю семью. Там часто возникали скандалы, в том числе из-за поведения Максима - подозреваемого в убийстве. Его бабушка - Нина Сумина - призналась, что у нее нет денег на похороны убитых, сейчас даже не могут забрать из морга их тела.

Читайте такжеВ Киеве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении своего товарища (фото, видео)

"Если я буду жить, то его убью. Дело не в том, что он моего сына убил, он убил моего маленького внука, которому семь лет всего, это же надо быть зверюкой такой. Видно он наркотики принял", – заявил дед подозреваемого.

По словам пенсионера, его сын болел и был в психдиспансере на учете. Жена Оксана манипулировала ним, а в один день чуть не зарезала ножом. После этого инцидента его сыну нельзя было пить, но жена заставляла. Мужчина работал слесарем, а жена сидела дома. По данным Николая Сумина, она страдала алкоголизмом самой молодости.

Рассказывая о внуке, его дед признался, что после переезда с Печерска на Харьковский массив тот связался с "плохой компанией с Дарницы". Он подозревает, что внук употреблял наркотики - для "баловства".

Читайте такжеЗабил молотком всю собственную семью: в Виннице мужчину приговорили к пожизненному заключению (видео)

Накануне трагедии отец пытался найти приятеля Максима по имени Дмитрий, чтобы поговорить с ним по-мужски. Отец подозревал, что именно он втянул сына в плохую компанию и давал наркотики.

Убийство семьи в Киеве: подробности

27 апреля в квартире дома по ул. Ревуцкого в Дарницком районе обнаружили тела супругов и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все погибшие - местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения.

Правоохранители установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших, который после очередного конфликта с родителями ножом нанес смертельные ранения отцу и матери, после чего так же убил младшего брата.

После совершенного он несколько дней находился в квартире рядом с погибшими. Когда родителей начали разыскивать родственники, обратился в бегство.

Его задержали после побега из квартиры во время отработки района. При себе он имел нож, который изъят и направлен на экспертизу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован