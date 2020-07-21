Луцкий террорист обстрелял полицейский дрон, в автобусе прогремели взрывы (видео)

Мужчина удерживает в заложниках около 10 человек.

Вооруженный житель Луцка Максим Кривош, который сегодня захватил автобус с людьми, обстрелял дрон правоохранителей.

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Об этом сообщило «Суспільне», ссылаясь на очевидцев событий. Из автобуса, как утверждается, раздавались выстрелы и взрывы.

Очевидцы также опубликовали видео со стрельбой по дрону в сети.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители установили контакт с террористом, и призвал журналистов не распространять неправдивую информацию о преступнике, ведь это создает излишнее напряжение.

Захват автобуса в Луцке

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка. По информации СБУ, в заложниках у мужчины находятся около 10 человек. Сейчас правоохранители пытаются продолжать переговоры с мужчиной.

Террорист из Луцка: что о нем известно

Правоохранителям преступник представился как «Максим Плохой». Перед нападением он записал видео и выложил его в сети. Мужчина заявил, что "государство – это первый террорист". Теперь он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский.

Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей. По информации СМИ, луцкого террориста, который захватил автобус с пассажирами, на самом деле зовут Максим Степанович Кривош, а Максим Плохой - это его псевдоним.

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