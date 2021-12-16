24-летняя женщина призналась в содеянном.

В Киеве мать убила свою двухлетнюю дочь. 24-летняя женщина задушила девочку ремнем от одежды.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Так, 24-летняя женщина убила свою дочь. Все это произошло по месту жительства матери и ее ребенка. Медики, прибывшие в дом, уже не могли помочь девочке и констатировали ее смерть из-за удушения ремнем для одежды.

"Сейчас мать ребенка задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Женщина призналась в содеянном. Решается вопрос относительно сообщения задержанной о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и избрании меры пресечения", - добавили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Харькове годовалая девочка получила ожоги гирляндойПравоохранители ведут следствие и устанавливают все причины и обстоятельства инцидента. Почему мать убила собственного ребенка - сейчас не сообщается. Однако известно, что прокуратура взяла следствие на особый контроль.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове женщина задушила двухлетнего сына поясом от халата и выбросилась из окна. Мать-убийцу из Харькова взяли под стражу прямо в реанимации.

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Автор: Полина Кузенко