Женщину не могли доставить в суд, поэтому заседание по ее делу проводили онлайн, по видеосвязи.

В Харькове избрали меру пресечения для женщины, которая задушила своего двухлетнего сына поясом от халата и пыталась покончить с собой. Поскольку сейчас она находится в реанимации и медики не позволили полиции забирать ее в суд, заседание провели онлайн.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Заседание проводили по видеосвязи, поздно вечером. Судья говорил с женщиной, которая находится в больнице. Ей сообщили о подозрении и заключении под стражу на 2 месяца без права на залог. В СИЗО мать-убийцу доставят после выписки из больницы. Однако когда это произойдет - врачи пока не говорят, ведь у женщины переломы ребер и бедра

Свою вину она признала. Судье женщина рассказала, что у нее обнаружили серьезную болезнь. Думала, что в случае ее смерти о маленьком сыне никто не позаботится. Действительно ли она серьезно больна - медики пока не подтверждают.

Женщина задушила сына поясом и пыталась совершить самоубийство: что известно об инциденте

В Харькове в одной из квартир дома на улице Академика Павлова нашли мертвым двухлетнего мальчика. Его мать около 4:00 утра 8 декабря выпрыгнула из окна четвертого этажа. Сама женщина выжила, ее госпитализировали.

Читайте такжеПозвала маму и начала спасать: в Сумской области девушка бросилась с ножом на братаЖительница дома рассказала журналистам, что женщина родила сына поздно. "Ребенок был желанный, она билась над ним как птичка. Это немыслимо!"- отметила соседка.

После того как женщина убила собственного ребенка, она сама позвонила в полицию.

Впоследствии стало известно о состоянии матери-убийцы. Отмечается, что в результате падения женщина получила различные травмы, в частности, переломы ребер и перелом костей таза. Медики говорят, что угрозы ее жизни нет.

Автор: Полина Кузенко