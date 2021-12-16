Спасти авто не удалось.

В городе Ирпени Киевской области возле Водоканала дотла сгорела маршрутка.

Пожар произошел утром в четверг, 16 декабря. По информации УНИАН, загорелся пассажирский маршрутный автобус №379 сообщением "Ирпень - Академгородок".

Как сообщает "Киев Оперативный", на место прибыли спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

"Только что в городе Ирпени, возле Водоканала, полностью сгорел маршрутный автобус... Спасатели приехали довольно быстро, но маршрутку это, к сожалению, не спасло. Надеемся, что никто не пострадал. Уточняем", - говорится в сообщении.

Другие чрезвычайные ситуации с маршрутками в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове на остановке дотла сгорела маршрутка. Также маршрутка пылала в центре Черновцов: огонь охватил салон за считанные минуты. В Киеве маршрутка загорелась на ходу, при этом огнетушителя в салоне не было. А в Одессе у маршрутки с пассажирами во время движения отпало колесо.

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Автор: Катерина Комолова