Злоумышленники совершали кражи как во время отстоя поездов, а также и по ходу их движения.

Правоохранители задержали 12 членов преступной организации, которые систематически похищали уголь и минудобрения из вагонов в районе железнодорожной станции "Таврическ" Запорожской дирекции Регионального филиала "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в течение текущего года члены преступной организации систематически совершали кражи имущества в районе железнодорожной станции "Таврическ".

"Они похищали из вагонов каменный уголь и минеральные удобрения как во время отстоя подвижного состава поездов, так и по ходу их движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Запорожской и Днепропетровской областей одновременно проведено 54 обыска в местах проживания членов преступной организации, во время которых обнаружены и изъяты вещи и документы.

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По информации Офиса генпрокурора, в настоящее время 12 человек задержаны, 7 – избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ведомстве добавили, что 16 лицам сообщено о подозрении по фактам создания преступной организации и участия в ней, а также кражи (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 185 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается размер нанесенного ущерба.

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Автор: Светлана Макринская