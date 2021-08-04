Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве, узнали журналисты.

Смертельная стрельба в Одессе средь бела дня во вторник, 3 августа, в результате которой погиб иностранец, могла быть делом рук гражданина Грузии, 1993 года рождения.

Личность подозреваемого в совершении преступления установили полицейские, мужчину разыскивают, сообщает "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

По сведения собеседников, также правоохранители нашли машину, на которой подозреваемый скрылся с места стрельбы, – серебристый Mersedes Е 220.

В прокуратуре добавили, что в машине были вещественные доказательства, в частности, пистолет-пулемет MP9, а также магазины к нему – пустой и заряженный.

"…Mersedes Е 220 убийца бросил на улице Академика Филатова…", – отмечается в материале.

Читайте такжеСтрельба из автомата и уличный дрифт: свадьба под Одессой превратилась в беспредел (видео)Издание добавило, что погибший в результате стрельбы Лачин Мамедов являлся бизнесменом и проходил в качестве подозреваемого в деле о вымогательстве.

Собеседники издания полагают, что к убийству могли быть причастны возможные бандиты, которые в деле являются подозреваемыми.

Напомним, днем 3 августа на ул. Малиновского во дворе жилого комплекса Новые Черемушки, который еще продолжают строить, злоумышленник из пистолета-пулемета ранил Лачина Мамедова. Пострадавший позже умер от полученных ранений.

После стрельбы в Одессе правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). В нашей стране за убийство одного человека злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Позже СМИ узнали, что погибший и стрелок являются азербайджанцами. В сети называли убийство заказным. По неподтвержденным сведениям, убитый имел проблемы с законом – его якобы привлекали к ответственности за мелкое хулиганство.

Автор: Екатерина Присяжнюк