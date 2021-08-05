На Днепропетровщине пятеро бандитов напали на дом фермера, чтобы забрать деньги.

На Днепропетровщине банда из 5 злоумышленников напала на дом фермера. Сначала пытали 67-летнего мужчину, чтобы он отдал им деньги, а в соседней комнате душили его жену.

Впоследствии мужчину убили, а сейф открыли ломом, жене погибшего удалось выжить. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Женщина рассказала, что бандиты вломились в дом около двух ночи через окно: пытали их в разных комнатах, требуя отдать деньги. Женщину душили веревкой для белья, однако позже оставили ее и ушли. Когда пострадавшая добралась до комнаты мужа, тот уже был мертв.

Женщина позвонила сыну: он приехал вчерез несколько минут, но спасти отца уже не было возможности. Согласно медицинской экспертизе мужчина умер от удушения.

Из сейфа злоумышленники украли чуть больше миллиона гривень. Фермер выращивал зерновые и подсолнечник и накануне нападения продал партию урожая.

Преступники были хорошо подготовлены – один из них знал даже то, что женщина недавно перенесла инсульт.

Сейчас открыто уголовное производство по факту умышленного убийства и разбоя. Злоумышленников разыскивают.

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Автор: Олег Давыгора