Во время конфликта мужчина несколько раз ударил оппонента кухонным ножом.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который убил знакомого и поджег его квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о задымлении в квартире на проспекте Маяковского.

"После того, как спасатели потушили огонь, в квартире обнаружили тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки и ног", - говорится в заметке.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Виктор Нечитайло, правоохранители сразу установили личность потерпевшего. Им оказался 33-летний арендатор помещения, уроженец Львовской области.

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"Проведя комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, мы в течение нескольких часов установили, что к происшествию причастен 38-летний ранее судимый за убийство киевлянин, и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Предварительно установлено, что мужчины в тот же день познакомились на улице и в квартире, которую снимал потерпевший, распивали спиртные напитки. В дальнейшем между ними возник конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил кухонным ножом оппонента. Далее, чтобы скрыть следы совершения преступления, злоумышленник поджег квартиру и скрылся", - добавил Нечитайло.

Для установления окончательной причины смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении этого уголовного преступления. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Убийство и поджег: что известно

В Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве сообщили, что во время ликвидации пожара в квартире столичные спасатели обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.

Пожар произошел вечером 3 января в квартире на 12-м этаже 24-этажного жилого дома на просп. Маяковского, 1В, что в Деснянском районе столицы. "Во время разведки пожарные обнаружили тело мужского пола... По предварительной информации, на теле погибшего мужчины были обнаружены ножевые ранения", - сообщили в ГСЧС.

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Автор: Татьяна Поляковская