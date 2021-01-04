Добраться до места пожара спасателями мешали припаркованные авто.

В Деснянском районе Киева 3 января вечером в квартире на 12 этаже 24-этажного жилого дома произошел пожар.

Во время тушения огня в квартире спасатели обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве.

"3 января в 20:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев поступило сообщение о пожаре, который возник на просп. Маяковского, 1В, что в Деснянском районе столицы", - говорится в сообщении.

Во время разведки пожарные обнаружили труп человека.

"По предварительной информации, на теле погибшего мужчины были обнаружены ножевые ранения, поэтому причиной гибели и обстоятельствами пожара сейчас занимаются правоохранительные органы", - отметили в ГСЧС.

В 20:55 пожар был локализован и в 21:14 - ликвидирован.

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"Во время ликвидации этого пожара пожарные очередной раз столкнулись с проблемой запаркованного двора автомобилями. Спасателям, чтобы установить автолестницу, пришлось ждать, когда жители заберут свои автомобили, а стражам порядка применять эвакуатор", - добавляют чрезвычайники.

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Автор: УНИАН