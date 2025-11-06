Задержание охранника Джоли: в ТЦК сделали заявление

Представители ТЦК отмечают, что их представители действовали в рамках закона, задерживая мужчину, сопровождавшего звезду.

Николаевский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент с лицом, которое сопровождало голливудскую звезду, посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелину Джоли во время ее визита в Херсон.

Как сообщили представители ТЦК в комментарии "Укринформу", инцидент с мужчиной, который сопровождал Джоли действительно произошел в городе Южноукраинск Николаевской области. Впрочем, все происходило в рамках закона.

"Но все произошло согласно действующему законодательству", - отметили в ТЦК.

Задержание охранника Джоли - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Анджелина Джоли приехала в Херсон. Сообщалось, что актриса посетила украинский город с гуманитарной миссией.

Джоли перешла украинскую границу пешком и не уведомляла власти о своем визите, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

На Николаевщине сотрудники ТЦК остановили кортеж Анджелины Джоли и задержали ее охранника. Источники УНИАН в Сухопутных войсках сообщили, что у водителя во время проверки не было при себе военно-учетных документов.

