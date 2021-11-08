В мэрии объяснили решение тем, что аудиторская проверка конкурсных документов на перевозку пассажиров выявила очередные фальсификации, по которым указанные перевозчики получили необоснованное преимущество.

Киев разрывает договоры еще с четырьмя перевозчиками, которые осуществляли перевозку пассажиров по 11 городским маршрутам.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов в своем Telegram-канале.

По его информации, аудиторская проверка конкурсных документов на перевозку пассажиров выявила очередные фальсификации, по которым необоснованное преимущество получили перевозчики на маршрутах: №№ 224, 234, 539, 559 – "Союз-Авто"; № 231 – "Базальт"; №№ 421, 581, 155, 516 – "Кийтранс-2005" и №№ 517, 402 – "Универсал-Транс".

"Киев разрывает договоры еще с 4-мя перевозчиками и убирает с улиц 76 ржавых корыт… Договоры по 11 маршрутам расторгаются в одностороннем порядке. Важно: город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам – ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и крали пассажиропоток у "Киевпасстранса", – написал Усов.

Он отметил, что, например: 402 маршрутка дублировала троллейбус №44, 516 маршрутка – автобус №63, 234 маршрутка – 29 троллейбус, 224 маршрутка – 88 автобус.

"Мы убираем дублирование в маршрутной сети и пропорционально увеличиваем флот "Киевпасстранса" по указанным 11 направлениям", - заявил заместитель Кличко.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября Усов сообщил, что Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации разорвал с двумя перевозчиками договоры на обслуживание 21 городского маршрута общего пользования.

По его словам, город таким образом убирает с улиц 172 маршрутки с поддельными документами. Проверка обнаружила, что на предварительные конкурсы ради победы в них указанными перевозчиками подавались сфальсифицированные данные. В частности, неверно указывались государственные номера и пассажировместимость автобусов, период обновления автобусного парка и информация об экологичности машин. Также на конкурс заявлялись одни автобусы, а документы подкладывались совсем на другие.

20 октября Усов заявил, что "Киевпасстрансу" вернули 16 общественных маршрутов из 21, в которых разорваны соглашения с частными перевозчиками.

Он добавил, что мэр города Виталий Кличко поставил задачу на следующий год увеличить парк "Киевпасстранса" на несколько сотен полноценных автобусов и троллейбусов.

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Автор: Инна Андалицкая