В Днепре местная жительница столкнулась с хамством таксиста, который отказался соблюдать правила безопасности и грубо с ней общался из-за простой просьбы. Женщина рассказала, что мужчина ее обругал и с криками выгнал из машины.
Возмущенная пассажирка пожаловалась на таксиста на своей странице в Facebook.
Так, жительница Днепра вызвала такси. Когда машина подъехала, она увидела, что водитель был без маски. Женщина попросила таксиста надеть средство защиты, так как по закону мужчина должен осуществлять перевозку пассажиров в маске. Однако простая просьба возмутила водителя.
"Я работаю без маски, понятно? Выходите", - грубо крикнул таксист и открыл двери машины.
Водитель выгнал пассажирку из такси, после чего уехал. Женщина позвонила в службу поддержку сервиса, через который она вызывала машину. По словам местной жительницы, она не может прийти в себя из-за инцидента.
Читайте такжеВ Днепре мужчина "воспитывал" собаку электрошокеромВ комментариях пользователи возмутились поступком таксиста. Многие отметили, что им нередко приходится сталкиваться с хамством водителей, которые не только отказываются надевать маски, но еще и грубо скандалят из-за этого.
Женщина отметила в своей публикации официальную страницу сервиса, в котором она заказывала такси. Однако представители службы пока что не комментировали инцидент.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Польше украинка избила ногами автобус из-за просьбы надеть маску. 33-летняя женщина сильно разозлилась, когда ей сделали замечание.
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