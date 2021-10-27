Мужчина периодически бьет шокером своего пса и нецензурно ругается на прохожих.

В Днепре патрульные задержали мужчину, который издевался над собакой.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Там информируют, что 25 октября в полицию обратились неравнодушные граждане и сообщили, что на Донецком Шоссе неизвестный мужчина издевается над своей собакой и ведет себя агрессивно к окружающим.

Экипаж прибыл на место и обнаружил гражданина с собакой. Он находился с явными признаками опьянения и в руках держал шокер.

Очевидцы рассказали, что мужчина периодически бьет шокером своего пса и нецензурно ругается на прохожих. Присутствие полицейских и их требования прекратить такое поведение не повлияли на гражданина, поэтому его пришлось задержать.

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Сообщается, что живодера доставили в отделение полиции, где на него составили административные материалы за ст. 173 (Хулиганские действия), ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 89 (Жестокое обращение с животными).

После этого собаку забрали соседи, а мужчину ждет суд.

Как сообщал УНИАН, в поселке городского типа Большая Александровка Херсонской области пенсионерка решила, что собака соседей душит ее кур и отомстила – жестоко убила животное на глазах у ребенка.

Автор: Олег Давыгора