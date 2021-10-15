В Польше украинка избила ногами рейсовый автобус, потому что водитель отказался ее везти. 33-летняя женщина была без маски и сильно разозлилась, когда ей сделали замечание.
Об этом со ссылкой на сайт местной полиции сообщило издание Yavp.pl.
Так, 33-летняя женщина, приехавшая в Польшу из Украины, хотела сесть в рейсовый автобус на автовокзале в городе Груец. Однако украинка забыла о правилах защиты от коронавируса и не надела маску.
Водитель автобуса сделал женщине замечание, однако она отказывалась надевать маску. Тогда мужчина сказал, что не будет ее везти и попросил выйти из салона. Это сильно разозлило украинку.
Читайте такжеВ Норвегии мужчина застрелил из лука несколько человекОна вышла из салона и начала бить автобус ногами. От ударов на кузове остались царапины и вмятины. Свидетели инцидента вызвали полицию, женщину задержали.
Украинку обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества. Своими действиями она не только нарушила закон, но еще и нанесла владельцу автобуса ущерб. Он уже оценил убытки в 2 тысячи злотых (более 13 тысяч гривень).
Теперь женщине, которая разозлилась на водителя и избила ногами автобус, грозит уголовная ответственность. Украинке могут присудить даже арест.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Польше автобус с украинцами попал в ДТП. Пострадало много людей.
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