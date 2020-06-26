Антикоррупционное бюро открыло производство в отношении руководства "Укрпочты" и должностных лиц НКРСИ

Производство касается возможного необоснованного повышения тарифов на универсальные услуги почтовой связи по пересылке международных почтовых отправлений.

Детективы Национального антикоррупционного бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по поводу возможного злоупотребления властью или служебным положением и получения взятки руководством АО «Укрпочта» и должностными лицами Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ, внесение сведений произошло в соответствии с постановлением Высшего антикоррупционного суда от 29 мая.

В Высший антикоррупционного суда поступила жалоба, в которой заявитель просил обязать директора НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления руководством АО «Укрпочта» по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и должностными лицами Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), части 3 статьи 366 (служебный подлог), части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

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По мнению заявителя, «безосновательное повышение тарифов на международные почтовые отправления, которое осуществлено НКРСИ по обращению АО «Укрпочта» относительно повышения тарифов на универсальные услуги почтовой связи по пересылке международных почтовых отправлений, обосновывая это повышением себестоимости указанных услуг».

Также заявитель отмечает, что «выгодоприобретателем по незаконному получению АО «Укрпочта» денежных средств за счет повышения почтовых тарифов он считает руководство АО «Укрпочта» в лице генерального директора и заместителей генерального директора».

По его оценке, за 2 года в результате необоснованного завышения тарифов на универсальные услуги почтовой связи АО «Укрпочта» получила около 1 млрд гривен незаконной прибыли.

«Обязать уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению... от 5 мая», - говорится в судебном решении.

В свою очередь в пресс-службе НАБУ в комментарии УНИАН сообщили, что соответствующее решение суда исполнено и указанные сведения внесены в ЕРДР.

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