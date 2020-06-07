На Одесчине неизвестные бросили гранату во двор жилого дома

В результате взрыва люди не пострадали, лишь осколками повреждены ворота во двор.

В Овидиопольском районе Одесской области неизвестные бросили боевую гранату во двор жилого дома.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в результате взрыва люди не пострадали, лишь осколками повреждены ворота во двор.

Отмечается, что сегодня ночью в территориальный отдел полиции поступило сообщение от жителя поселка Таирово, 1957 года рождения, о том, что в его дворе взорвался неизвестный предмет.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа местного отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП.

По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.

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