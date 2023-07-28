Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В одесском Доме профсоюзов, который находится на Куликовом поле, произошел взрыв. Как сообщает пресс-служба региональному главку Национальной полиции, событие произошло сегодня.

"По предварительной информации, взорвалась граната. В результате взрыва погиб один человек", - рассказали правоохранители.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области. Устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.

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В управлении обещают впоследствии предоставить более подробную информацию.

Резонансные события в Доме профсоюзов в Одессе

Напомним, с одесским Домом профсоюзов связаны резонансные события, которые происходили 9 лет назад.

Отдельно, 2 мая 2014 проукраинские активисты намеревались в Одессе провести марш "За единство Украины". Они хотели пройти от Соборной площади до парка им. Тараса Шевченко, но им помешали представители антимайдана, колонна которых преградила движение участникам марша. В результате начались массовые беспорядки с участием представителей обеих сторон. Это привело к столкновению в центре города (на Греческой площади), где были застрелены шесть человек, в том числе проукраинские активисты.

Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок Антимайдана. Палатки вспыхнули, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором укрылись сторонники РФ. Из-за огня, дыма, падения из окон горящего здания погибли еще 42 человека. Пострадали в тот день в городе более 200 человек.

Возле Дома профсоюзов пророссийские настроенные люди часто проводили свои акции.

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